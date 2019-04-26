Ещё одна страна приостановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»

Ранее Польша прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», по которому нефть поступает в Белоруссию и далее на Запад. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на представителя ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго. Причиной называются вредные примеси хлоридов. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что эта проблема может быть решена в течение нескольких дней.

Напомним, что о проблемах с качеством нефти, транспортируемой из России в Белоруссию, стало известно на прошлой неделе. В топливе был выявлен слишком высокий уровень хлорида. Проблема была обнаружена на участке Самара — Унеча нефтепровода «Дружба». Как отметили в российском Минэнерго, неполадки возникли по техническим причинам и решатся в ближайшее время. А вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию.



