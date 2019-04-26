Ещё одна страна приостановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»
Компания Transpetrol, которая является оператором словацкого участка нефтепровода «Дружба», приостановила поставки российской нефти, сообщает NHonline.sk. Решение было принято из опасений по поводу качества углеводорода, отмечает RT.
Накануне транзит был прекращен Украиной. Такое заявление опубликовала компания «Укртранснафта» в Facebook. В нем отмечается, что решение стало вынужденным и было принято в соответствии с соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти на территории Украины, передает РЕН ТВ.
Ранее Польша прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», по которому нефть поступает в Белоруссию и далее на Запад. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на представителя ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго. Причиной называются вредные примеси хлоридов. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что эта проблема может быть решена в течение нескольких дней.
Напомним, что о проблемах с качеством нефти, транспортируемой из России в Белоруссию, стало известно на прошлой неделе. В топливе был выявлен слишком высокий уровень хлорида. Проблема была обнаружена на участке Самара — Унеча нефтепровода «Дружба». Как отметили в российском Минэнерго, неполадки возникли по техническим причинам и решатся в ближайшее время. А вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию.
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