Еще в 19 регионах введен налог для самозанятых
Президент России Владимир Путин расширил действие федерального закона об эксперименте по налоговому режиму для самозанятых еще на 19 российских регионов, сообщает РИА Новости. Официальный документ размещен на портале правовой информации.
С 1 января 2020 года в эксперимент включатся самозанятые граждане в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Нижегородской, Воронежской, Самарской, Волгоградской, Ростовской, Свердловской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, в Югре и Башкирия.
По данным авторов законопроекта: депутата Андрея Макарова и сенатор Николая Журавлева, экспериментальный список пополнили регионы-доноры и субъекты с городами-миллионниками.
До сегодняшнего дня только в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане предприниматели работали в экспериментальном налоговом режиме. При условии, что они оказывают платные услуги без привлечения наемных работников и их доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц, отчисляли 4% от дохода при работе с физическими лицами, 6% - при работе с юрлицами.
Ранее председатель Общественного совета по развитию такси в РФ Ирина Зарипова отметила, что пока не понятно как статус «самозанятого водителя такси» будет интегрирован в транспортное законодательство. Она также рассказала, как планируется вести наблюдение за этой категорией таксистов в России.
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