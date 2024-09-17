ЕС направил 1,4 млрд евро прибыли от активов РФ на закупку оружия для Киева

Евросоюз использовал 1,4 млрд евро прибыли от активов России, замороженных на Западе, для военной помощи Украине, заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

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По словам Домбровскиса, Брюссель провел первый транш «непредвиденных доходов от российских активов».

«Через Европейский фонд мира было направлено €1,4 млрд на поставку приоритетного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы и средства противовоздушной обороны», — заявил зампред ЕК.

Кроме того, впервые средства направили на заказы, выполненные украинской оборонной промышленностью.

Ранее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия пригрозила странам Группы семи ответить на конфискацию активов РФ продажей европейских долговых обязательств, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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