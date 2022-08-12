ЕС вводит пятилетние пошлины на нержавеющую сталь из РФ и Турции

Европейская комиссия объявила о введении пошлин сроком на пять лет на поставки нержавеющей стали из России и Турции. Решение принято по результатам антидемпингового расследования, которое было организовано по ходатайству Европейской ассоциации сталелитейной промышленности.

Предметом разбирательства был стальной прокат с оцинкованным, магниевым, алюминиевым покрытиями. Изучался весь 2020 год. Импорт нержавеющей стали из России и Турции вырос более чем в пять раз с 2017 года до периода расследования. При этом поставки выполнялись по ценам, ниже среднерыночных в Евросоюзе.

Антидемпинговая пошлина на металл с «Магнитогорского металлургического комбината» составила 36,6%, «Новолипецкого металлургического комбината» - 10,3%, «Северстали» - 31,3%. Для всех других предприятий, выпускающих и поставляющих в ЕС сталь, - 37,4%.

Для турецкого актива ММК пошлина составляет 10,5%, для остальных сталепроизводителей из Турции - от 2,4% до 11%.

При этом Еврокомиссия напомнила, что в рамках введённых санкций, с середины марта нынешнего года действует полный запрет на поставки нержавеющей стали в ЕС из России.

