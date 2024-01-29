ЕС вложит 1,5 млрд евро в строительство транспортного коридора в обход России

Еврокомиссия намерена вложить €1,5 миллиарда в транспортную инфраструктуру Центральной Азии, чтобы создать транспортный коридор из региона в обход России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Еврокомиссии, еврокомиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса.

«Транспортный коридор протяженностью 11 тыс. км должен соединить наши регионы с продолжительностью пути в 15 суток или менее», - сказал он, открывая двухдневный транспортный инвестиционный форум «ЕС - Центральная Азия» в Брюсселе.

Одновременно Евросоюз рассматривает возможность привлечь инвестиции в создание транспортного коридора из Центральной Азии в Европу через Закавказье и Турцию. На данный момент на эти цели готовы выделить €2,97 миллиарда в виде двух кредитных линий от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать создание Центрально-Евразийского транспортного коридора, проходящего через Монголию и Западный Китай, напоминает «Радиоточка НСН».

