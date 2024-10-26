ЕС в августе сократил импорт удобрений из России

Евросоюз в конце лета снизил импорт удобрений из России на 13%, до 173 млн евро. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные европейской статслужбы.

В июле ЕС нарастил закупки российских удобрений до максимума за последние 20 месяцев. Однако по итогам августа сообщество вновь начало снижать импорт продукции из РФ. В то же время шесть европейских государств нарастили покупки российских удобрений. Наибольшие объемы импорта зафиксировали в Италии (больше в 22 раза, до 7 млн евро) и Финляндии (в восемь раз больше, до 1,8 млн).

Крупнейшими в ЕС покупателями удобрений из России в августе стали Польша, на долю которой приходился 31% поставок в денежном выражении, Румыния (15%), Испания (9%), Словения (8%), а также Германия и Болгария (7 и 6 процентов соответственно).

Между тем СМИ сообщили, что Евросоюз готовится ужесточить санкции против России в случае победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на грядущих президентских выборах в США.

