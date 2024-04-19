Италия стала главным в ЕС экспортером вина в Россию впервые с июля 2014 года

Среди европейских стран Италия в январе этого года стала главным экспортером вина в Россию впервые с июля 2014 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику.

Так, по итогам января этого года Италия поставила в Россию вина на 19,8 миллиона евро. Страна по этому показателю обогнала Латвию (второе место и 7,8 миллиона евро вина). На третьем Литва (7,6 миллиона евро).