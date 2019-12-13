ЕС продлил антироссийские экономические санкции

13 декабря 201900:48

Государства члены Евросоюза приняли решение пролонгировать действие антироссийских экономических санкций. Об этом сообщает Интерфакс.

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Отмечается, что санкции продлены еще на 6 месяцев.

Снятие экономических санкций предполагает выполнение минских соглашений, которые были сформулированы в ходе саммита в нормандском формате в Минске четыре года назад.

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлит санкции против России за «аннексию Крыма и участие Москвы в конфликте на востоке Украины».


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ФОТО: ru.myfin.by
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