ЕС продлил антироссийские экономические санкции
13 декабря 201900:48
Государства члены Евросоюза приняли решение пролонгировать действие антироссийских экономических санкций. Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что санкции продлены еще на 6 месяцев.
Снятие экономических санкций предполагает выполнение минских соглашений, которые были сформулированы в ходе саммита в нормандском формате в Минске четыре года назад.
Ранее сообщалось, что Евросоюз продлит санкции против России за «аннексию Крыма и участие Москвы в конфликте на востоке Украины».
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ФОТО: ru.myfin.by
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