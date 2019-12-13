ЕС продлил антироссийские экономические санкции

Отмечается, что санкции продлены еще на 6 месяцев.

Снятие экономических санкций предполагает выполнение минских соглашений, которые были сформулированы в ходе саммита в нормандском формате в Минске четыре года назад.

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлит санкции против России за «аннексию Крыма и участие Москвы в конфликте на востоке Украины».



