ЕС отправил Украине 1,4 млрд евро из доходов от российских активов

Евросоюз начал направлять доходы от замороженных активов России на оплату военных поставок Киеву. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

В ЕК заявили, что Украина не получит напрямую доходы от активов России

«Мы уже начали использовать доходы от замороженных российских активов, 1,4 миллиарда евро были направлены Украине и странам ЕС на военные поставки», — подчеркнул глава евродипломатии.

Как отметил Боррель, Брюссель меняет логику помощи украинской стороне. В ЕС заменят возмещение финансирования странам за военные поставки, проплаченные ранее, на предварительное финансирование закупок из доходов от иммобилизованных активов РФ.

Ранее в МИД России заявили, что передача замороженных российских активов Украине повлияет на экономический авторитет ЕС и ударит по евро как резервной валюте, пишет Ura.ru.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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