ЕС отправил Украине 1,4 млрд евро из доходов от российских активов

«Мы уже начали использовать доходы от замороженных российских активов, 1,4 миллиарда евро были направлены Украине и странам ЕС на военные поставки», — подчеркнул глава евродипломатии.

Как отметил Боррель, Брюссель меняет логику помощи украинской стороне. В ЕС заменят возмещение финансирования странам за военные поставки, проплаченные ранее, на предварительное финансирование закупок из доходов от иммобилизованных активов РФ.

Ранее в МИД России заявили, что передача замороженных российских активов Украине повлияет на экономический авторитет ЕС и ударит по евро как резервной валюте, пишет Ura.ru.

