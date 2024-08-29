ЕС отправил Украине 1,4 млрд евро из доходов от российских активов
Евросоюз начал направлять доходы от замороженных активов России на оплату военных поставок Киеву. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.
«Мы уже начали использовать доходы от замороженных российских активов, 1,4 миллиарда евро были направлены Украине и странам ЕС на военные поставки», — подчеркнул глава евродипломатии.
Как отметил Боррель, Брюссель меняет логику помощи украинской стороне. В ЕС заменят возмещение финансирования странам за военные поставки, проплаченные ранее, на предварительное финансирование закупок из доходов от иммобилизованных активов РФ.
Ранее в МИД России заявили, что передача замороженных российских активов Украине повлияет на экономический авторитет ЕС и ударит по евро как резервной валюте, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В RT отреагировали на иск Google к телеканалу
- ЕС отправил Украине 1,4 млрд евро из доходов от российских активов
- ЦРУ: На концерте Тейлор Свифт в Вене готовился теракт
- В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,4
- СМИ: Хакеры взломали страницу Мбаппе в соцсети
- Беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта под Белгородом
- В ХМАО шесть человек пострадали в ДТП с вахтовым автобусом
- Индонезия рассматривает возможность блокировки Telegram
- МВД сообщило о 630 тысячах нелегальных мигрантов в России
- Замглавы ЦРУ признал успехи ВС России на красноармейском направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru