ЕС не будет просить Украину продлить соглашение о транзите российского газа

Евросоюз не собирается просить Украину продлить соглашение о транзите российского газа, говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.

Срок соглашения о транзите истекает в конце 2024 года.

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Власти Украины не планируют продлевать соглашение на транзит газа с «Газпромом» после 31 декабря 2024 года, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. Он не стал уточнять, будет ли возможность продолжать транспортировать газ из России в обход контрактов с «Газпромом».

Газ для Европы станет на 10-30% дороже после отказа Украины продлевать соглашение на транзит с «Газпромом», заявил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач «Радиоточке НСН». Он отметил, что больше всего пострадают Австрия и Словакия.

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ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
ТЕГИ:Российский ГазЕвросоюзУкраина

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