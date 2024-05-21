ЕС не будет просить Украину продлить соглашение о транзите российского газа
Евросоюз не собирается просить Украину продлить соглашение о транзите российского газа, говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.
Срок соглашения о транзите истекает в конце 2024 года.
Власти Украины не планируют продлевать соглашение на транзит газа с «Газпромом» после 31 декабря 2024 года, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. Он не стал уточнять, будет ли возможность продолжать транспортировать газ из России в обход контрактов с «Газпромом».
Газ для Европы станет на 10-30% дороже после отказа Украины продлевать соглашение на транзит с «Газпромом», заявил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач «Радиоточке НСН». Он отметил, что больше всего пострадают Австрия и Словакия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru