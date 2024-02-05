ЕС и Всемирный банк договорились об инвестициях для Украины ЕС на 500 млн евро

Уточняется, что в рамках соглашения ЕС предоставит МФК финансовые гарантии на сумму до 90 млн евро, которые будут предназначены для поддержки инвестиций на Украине в рамках программы IFC Better Futures.

«Ожидается, что мобилизованные инвестиции... со стороны частного сектора достигнут более 500 млн евро по всем секторам, включая основную инфраструктуру и производство товаров... сохранению средств к существованию», - отмечается в заявлении Еврокомиссии.

Ранее саммит Евросоюза утвердил предложение Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных российских активов для финансирования Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

