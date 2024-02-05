ЕС и Всемирный банк договорились об инвестициях для Украины ЕС на 500 млн евро
Евросоюз и входящая в группу Всемирного банка Международная финансовая кооперация (МФК) подписали соглашение об инвестициях для реконструкции Украины на 500 млн евро, сообщает ТАСС.
Уточняется, что в рамках соглашения ЕС предоставит МФК финансовые гарантии на сумму до 90 млн евро, которые будут предназначены для поддержки инвестиций на Украине в рамках программы IFC Better Futures.
«Ожидается, что мобилизованные инвестиции... со стороны частного сектора достигнут более 500 млн евро по всем секторам, включая основную инфраструктуру и производство товаров... сохранению средств к существованию», - отмечается в заявлении Еврокомиссии.
Ранее саммит Евросоюза утвердил предложение Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных российских активов для финансирования Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шнуров появился на слепых прослушиваниях шоу «Голос»
- ЕС и Всемирный банк договорились об инвестициях для Украины ЕС на 500 млн евро
- СМИ: Гонорар Киркорова уменьшился на 4,5 миллиона рублей после «голой» вечеринки
- Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с родственниками в СИЗО
- Аэропорт Сочи начал расследование после критики Анфисы Чеховой
- Национальное собрание Франции отклонило вотум недоверия новому кабмину
- В Москве пройдет XIV Всероссийская художественная выставка «Россия»
- Калининградский «Автотор» начнет выпускать электрокары под брендом «Амберавто»
- Кинокритик назвал подходящих на роль Жириновского актеров
- Илон Маск осудил призыв не впускать Карлсона в США после поездки в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru