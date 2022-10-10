Эрдоган предрек Европе сложную зиму из-за ограничений поставок газа из РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европу из-за ограничения поставок газа из России ждет сложная зима, передает агентство «Анадолу».

При этом, по его словам, у Турции проблем с энергоресурсами не будет.

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Более благоприятный прогноз дал исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол. По его мнению, страны Европы вполне смогут пережить предстоящий зимний сезон без серьёзных проблем в энергетической сфере, поскольку сумели запастись достаточным количеством природного газа.

На данный момент газовые хранилища Евросоюза заполнены более чем на 90%, передает Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российский ГазСанкции ЕСЕвропаТурцияЭрдоган
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