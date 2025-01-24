Энергоэксперт допустил, что США сами пострадают от обрушения цен на нефть
Угрозы президента США Дональда Трампа обрушить цены на нефть ради достижения договоренностей по Украине являются голословными, заявил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Тогда у России не будет денег. Вот такая логика у Трампа. Но в реальности, конечно, от падения цен на нефть пострадают все страны, включая США», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».
Как добавил Юшков, себестоимость добычи нефти в сланцевых проектах США является очень высокой. Потому, если стоимость барреля Brent дойдет до $30–40, многие проекты в США очень быстро будут вынуждены сокращать объем производства. Вместе с тем страны, которые согласятся участвовать в обвале цен на топливо, надолго испортят отношения с Россией, что невыгодно для них.
Ранее Трамп заявил, что намерен попросить Саудовскую Аравию и страны ОПЕК понизить цены на нефть. Сразу после этого мировые цены на нефть начали снижаться на 1%, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru