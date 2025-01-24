Энергоэксперт допустил, что США сами пострадают от обрушения цен на нефть

«Тогда у России не будет денег. Вот такая логика у Трампа. Но в реальности, конечно, от падения цен на нефть пострадают все страны, включая США», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавил Юшков, себестоимость добычи нефти в сланцевых проектах США является очень высокой. Потому, если стоимость барреля Brent дойдет до $30–40, многие проекты в США очень быстро будут вынуждены сокращать объем производства. Вместе с тем страны, которые согласятся участвовать в обвале цен на топливо, надолго испортят отношения с Россией, что невыгодно для них.

Ранее Трамп заявил, что намерен попросить Саудовскую Аравию и страны ОПЕК понизить цены на нефть. Сразу после этого мировые цены на нефть начали снижаться на 1%, напоминает «Радиоточка НСН».



