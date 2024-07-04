Эмир Катара: Инвестиции в экономику России составили около $13 млрд
Объем инвестиций Катара в российскую экономику составил порядка 13 млрд долларов. Об этом сообщил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане.
Он отметил, что Доха намерена увеличивать этот показатель. Российский лидер в ответ указал, что отношения Катара и России развиваются на дружеской основе.
Путин также пригласил эмира в Россию, Тамим бен Хамад Аль Тани принял предложение и пригласил российского лидера посетить страну.
Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов рассказал в разговоре с НСН, что отдых в Катаре обойдется россиянам на 30% дешевле, чем в Турции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru