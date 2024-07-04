Эмир Катара: Инвестиции в экономику России составили около $13 млрд

Он отметил, что Доха намерена увеличивать этот показатель. Российский лидер в ответ указал, что отношения Катара и России развиваются на дружеской основе.

Путин также пригласил эмира в Россию, Тамим бен Хамад Аль Тани принял предложение и пригласил российского лидера посетить страну.

Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов рассказал в разговоре с НСН, что отдых в Катаре обойдется россиянам на 30% дешевле, чем в Турции, передает «Радиоточка НСН».

