Электричество в Прибалтике стало в 60 раз дороже, чем в Финляндии
В странах Балтии произошел резкий скачок цен на электричество после решения властей Литвы, Эстонии и Латвии выйти из единой с Белоруссией и Россией энергосистемы БРЭЛЛ, сообщило эстонское гостелерадио ERR.
Отмечается, что в Прибалтике цена на электричество в 60 раз выше, чем, например, в Финляндии. При этом операторы заверили, что на цену влияет ситуация на рынках и погода.
Среди причин подорожания энергии также называется авария на энергокабеле Estlink 2 между Эстонией и Финляндией.
Ранее сообщалось, что Литва начала демонтаж линий электропередач в сторону Калининградской области. По словам министра энергетики республики Жигимантаса Вайчюнаса, Литва уже пятнадцатый день работает синхронно с европейскими сетями, передает «Радиоточка НСН».
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