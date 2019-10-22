Эквадор восстановил прежний уровень добычи нефти

Отмечается, что работа на нефтяных месторождениях восстановлена в полном объеме. По данным 21 октября, добыча Эквадора составила 527.459 баррелей нефти за день.

Массовые акции протесты прошли в Эквадоре в начале октября. Причиной стало недовольства реформами экономики. В частности, митингующими были заблокированы пять месторождений нефти. 13 октября власти и оппозиция договорились о прекращении конфронтации и пересмотре указа, вызвавшего народные волнения.



