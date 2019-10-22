Эквадор восстановил прежний уровень добычи нефти

22 октября 201901:02

Эквадор вернулся к прежнему уровню добычи нефти после прошедших в стране протестов, из-за которых были заблокированы несколько месторождений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики страны.

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Отмечается, что работа на нефтяных месторождениях восстановлена в полном объеме. По данным 21 октября, добыча Эквадора составила 527.459 баррелей нефти за день.

Массовые акции протесты прошли в Эквадоре в начале октября. Причиной стало недовольства реформами экономики. В частности, митингующими были заблокированы пять месторождений нефти. 13 октября власти и оппозиция договорились о прекращении конфронтации и пересмотре указа, вызвавшего народные волнения.


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