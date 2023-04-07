Экспортная пошлина на ячмень РФ с 12 апреля взлетит вдвое

Экспортная пошлина на отечественный ячмень с 12 апреля будет увеличена более, чем в два раза - 799 рублей, 40 копеек до 1646 рублей, 70 копеек за тонну. Пошлинные тарифы на вывоз пшеницы подрастут значительно меньше - до 5339 рублей, 40 копеек с прежних 5179 рублей, 40 копеек за ту же меру веса.

Такие обновлённые ставки объявило министерство сельского хозяйства. При этом пошлина на кукурузу впервые стало больше 3 тысяч рублей за тонну, и поднялась до 3185 рублей, 70 копеек.

Размер платежей за экспорт зерна рассчитан на основе индикативных цен. Так, ячмень сейчас стоит 207,4 доллара за тонну. Новые пошлины будут действительны до 18 апреля включительно.