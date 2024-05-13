СМИ: Выпуск игристых вин в России вырос на 43,6% за счет дешевых марок
В России в первом квартале 2024 года выпуск игристых вин увеличился на 43,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что с начала года продажи напитка выросли на 13,3%. При этом аналитики рынка объясняют, что существенный рост продемонстрировал более дешевый сегмент вин в диапазоне до 300 рублей за бутылку.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 мая 2024 года на 15,6% снижены ставки акцизов на отечественные игристые вина, в том числе российское шампанское.
Так, с 1 мая ставки акциза уменьшились с 141 рубля до 119 рублей за литр. В 2025 году ставки будут установлены на уровне в 124 рубля, в 2026 году - 129 рублей за литр, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru