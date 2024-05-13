СМИ: Выпуск игристых вин в России вырос на 43,6% за счет дешевых марок

В России в первом квартале 2024 года выпуск игристых вин увеличился на 43,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что с начала года продажи напитка выросли на 13,3%. При этом аналитики рынка объясняют, что существенный рост продемонстрировал более дешевый сегмент вин в диапазоне до 300 рублей за бутылку.