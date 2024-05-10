Экспорт столичных сладостей в 2023 году вырос более чем на 20%
Кондитерские изделия московских компаний в 2023 году поставлялись в 50 зарубежных государств, при этом на столицу пришлось более 14% общероссийского экспорта, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Более 50% московского экспорта сладостей приходится на шоколадные продукты, около трети занимают торты, пирожные и печенье, и примерно 14% – мармелад, пастила, зефир и карамель.
Министр правительства Москвы, глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что Москва лидирует по производству хлебобулочных и кондитерских изделий в России. В этой отрасли работают около 120 предприятий, которые также активно поставляют продукцию на внешние рынки.
«Главными зарубежными потребителями московской выпечки и десертов стали жители Белоруссии: на эту страну пришлось более 20% от общего экспортного объема кондитерских изделий. Около 16% поставок идет в Казахстан. Кроме того, столичные сладости активно закупают Узбекистан, Азербайджан, Монголия, Китай, Армения, Киргизия и Таджикистан», – рассказал Овчинский.
В 2023 году московские компании стали экспортировать товары в новые страны: в Ливан, Ливию, на Сейшелы, в Молдавию, Ирак, Йемен и ОАЭ.
В рамках байерской программы центр «Моспром» бесплатно помогает московским компаниям найти контрагентов и провести переговоры с потенциальными покупателями за рубежом, обеспечивает им участие в международных выставках и бизнес-миссиях.
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