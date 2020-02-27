Экспорт российской сырой нефти в США и Турцию увеличился в разы

Так, по сравнению с 2018 годом экспорт сырой нефти из России в США вырос в 2,4 раза в денежном и в 2,6 раза в физическом выражении. В Великобританию было поставлено более чем в два раза больше нефтяного сырья, экспорт в Турцию увеличился в четыре раза в физическом выражении и в 3,5 раза в стоимостном.

Ранее сообщалось, что Россия в октябре 2019 года стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США после Канады, обогнав Мексику.

Между тем, экспорт российских нефтепродуктов увеличился только в направлении США: поставки в Турцию и Соединённое Королевство оказалось в 1,3-1,4 раза меньше.

