Экспорт российской сырой нефти в США и Турцию увеличился в разы
На фоне американских санкций против Венесуэлы и Ирана в 2019 году Россия существенно нарастила экспорт сырой нефти в США, Великобританию и Турцию. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы РФ.
Так, по сравнению с 2018 годом экспорт сырой нефти из России в США вырос в 2,4 раза в денежном и в 2,6 раза в физическом выражении. В Великобританию было поставлено более чем в два раза больше нефтяного сырья, экспорт в Турцию увеличился в четыре раза в физическом выражении и в 3,5 раза в стоимостном.
Ранее сообщалось, что Россия в октябре 2019 года стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США после Канады, обогнав Мексику.
Между тем, экспорт российских нефтепродуктов увеличился только в направлении США: поставки в Турцию и Соединённое Королевство оказалось в 1,3-1,4 раза меньше.
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