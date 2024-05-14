Экспорт китайских товаров в Россию в апреле сократился на 13%

По итогам апреля Китай поставил в Россию товаров на $8,3 млрд, что на 13% меньше значения за аналогичный период 2023 года, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

В марте показатель по экспорту из КНР тоже падал – на 16%, до $29 млрд. Это стало первым снижением с 2022 года. Такую динамику можно объяснить опасением Китая вторичных санкций со стороны США.