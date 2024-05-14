Экспорт китайских товаров в Россию в апреле сократился на 13%

По итогам апреля Китай поставил в Россию товаров на $8,3 млрд, что на 13% меньше значения за аналогичный период 2023 года, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

В марте показатель по экспорту из КНР тоже падал – на 16%, до $29 млрд. Это стало первым снижением с 2022 года. Такую динамику можно объяснить опасением Китая вторичных санкций со стороны США.

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Однако общий объем экспорта Китая в прошлом месяце вырос на 1,5% после мартовского снижения на 7,5% и составил $292,45 млрд. Товарооборот между двумя странами с января по апрель вырос на 4,7% в годовом выражении, достигнув $76,58 млрд.

Ранее стало известно, что товарооборот России со странами ближнего зарубежья достиг рекордных $56,2 млрд, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Александр Демьянчук
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