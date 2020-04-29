Экспорт агропромышленного комплекса Москвы достиг почти миллиарда долларов

Продукцию агропромышленного комплекса российской столицы начали чаще приобретать зарубежные страны, общий объем экспорта АПК превысил 980 миллионов долларов США. Такая информация опубликована на официальном сайте мэра Москвы.

Согласно статистики, объем экспорта продукции агропромышленного комплекса столицы увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Наибольшей популярностью готовая пищевая продукция из Москвы пользуется в Белоруссии, Германии, Казахстане и Узбекистане. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Чтобы сохранить наработанную клиентскую базу на импортных рынках экспортеры получили поддержку города и сумели оперативно адаптироваться к нынешним реалиям. В условиях действующих ограничений в связи с пандемией коронавируса московские производители автоматизировали процессы, перевели часть работников на удаленный режим, обеспечивают безопасность тем, кто продолжает выполнять обязанности на местах.

Все эти меры дали возможность многим производителям продукции не только сохранить существующие темпы, но даже нарастить их. Такой вывод озвучил Александр Прохоров – глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

