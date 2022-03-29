Эксперты заявили о возможном сокращении 2 млн рабочих мест в России
Число рабочих мест в России может сократиться на 2 млн до конца года. Об этом «Коммерсантъ», ссылаясь на прогноз Центра стратегических разработок (ЦСР).
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По данным экспертов, на фоне санкций на российском рынке труда возможны два варианта развития: сокращение рабочих мест, рост безработицы до 7,1–7,8% и восстановление к лету 2023 года либо долговременный структурный спад и увеличение безработицы до 6,4–6,5% на ближайшие годы.
В ЦСР отмечают, что при любом сценарии структура занятости изменится, пишет Ura.ru. В частности, сократится число рабочих мест в отраслях, которые наиболее зависимы от импортных компонентов (производство автомобилей и бытовой техники) или потеряли рынки сбыта из-за санкций (металлургия, строительство, производство удобрений). При этом в ряде других сфер — ИT, микроэлектроника, текстильное производство — прогнозируется рост спроса на продукцию и необходимость в работниках из-за роста цен на зарубежные товары, ухода основных игроков рынка, остановки поставок из-за границы.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в стране не ожидается массовых сокращений, пишет RT. Как отметил министр, сейчас работодатели планируют сократить около 50 тысяч сотрудников из 55 млн работающих по найму россиян.
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