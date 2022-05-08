Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к осени

К предстоящей осени рубль может стоить 75–82 за доллар, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Колташов: Рубль и дальше будет укрепляться

По их словам, падение российской национальной валюты произойдет из-за восстановления импорта в РФ, урегулирования преград в логистике, которые возникли после введения санкций на фоне военной спецоперации на Украине.

Как считает глава по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков, в ближайшее время рубль останется на прежних позициях.

В настоящее время существует множество драйверов для укрепления российской национальной валюты. Ослабить его может лишь сокращение мер валютного контроля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Рубль
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