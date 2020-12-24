Эксперты сообщили о росте экспорта растворимого кофе из России на 60%

Россия поднялась на шестое место в мире по экспорту растворимого кофе на фоне эпидемии коронавируса. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на прогноз Российского экспортного центра (РЭЦ).

За первые 10 месяцев 2020 года Россия увеличила поставки растворимого кофе с 21,2 до 26,5 тысяч тонн или 130 миллионов долларов. Отмечается, что осенью экспорт растворимого кофе вышел на уровень четырех тысяч тонн в месяц, что позволило России подняться на шестое место в мире.

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В РЭЦ отмечают, что эти показатели обуславливаются сокращением фабрик производства в других странах из-за COVID-19 и девальвацией рубля, которая сделала закупки кофе более привлекательными для иностранных компаний.



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