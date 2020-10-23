Эксперты рассказали о продуктах, которые подорожают в ближайшее время

Директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков заявил в интервью "Вечерней Москве" о возможном подорожании ряда продуктов в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.

Востриков уверен, что из-за подорожания пшеницы в цене поднимутся макароны, а также те культуры, которые используют в сельском хозяйстве для корма скота, а именно на пшеницу пятого класса, кукурузу, ячмень. Специалист отметил, что из-за увеличения себестоимости поднимутся цены на мясо и молочные продукты.

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Владелец сети рыбных магазинов Алексей Рудько также рассказал изданию о вероятном повышение цен на рыбу и морепродукты. Причиной этого предприниматель считает неограниченный экспорт отечественных товаров.

По данным Рудько, российские производители на внутреннем рынке сталкиваются с бюрократическими ограничениями. По его мнению, больше половины добытой рыбы из высококачественного дальневосточного улова продается азиатским странам, что не позволяет наполнить внутренний рынок и избежать повышения цен.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
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