Эксперты рассказали о продуктах, которые подорожают в ближайшее время
Директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков заявил в интервью "Вечерней Москве" о возможном подорожании ряда продуктов в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.
Востриков уверен, что из-за подорожания пшеницы в цене поднимутся макароны, а также те культуры, которые используют в сельском хозяйстве для корма скота, а именно на пшеницу пятого класса, кукурузу, ячмень. Специалист отметил, что из-за увеличения себестоимости поднимутся цены на мясо и молочные продукты.
Владелец сети рыбных магазинов Алексей Рудько также рассказал изданию о вероятном повышение цен на рыбу и морепродукты. Причиной этого предприниматель считает неограниченный экспорт отечественных товаров.
По данным Рудько, российские производители на внутреннем рынке сталкиваются с бюрократическими ограничениями. По его мнению, больше половины добытой рыбы из высококачественного дальневосточного улова продается азиатским странам, что не позволяет наполнить внутренний рынок и избежать повышения цен.
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