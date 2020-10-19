Цена подсолнечного масла бьёт рекорды в России
Цены на сырое подсолнечное масло в России резко увеличились на прошлой неделе. По данным аналитического центра «СовЭкон», средние оптовые котировки подскочили сразу на 6,6%, и достигли нового рекордного значения в 74 175 рублей за тонну.
Вместе с маслом подорожал и подсолнечник. По оценке экспертов рынка, такое подорожание вызвано скачком экспортных цен на данный вид пищевой продукции.
Экспортные котировки подсолнечного масла из Росси за 7 дней прибавили 35 долларов США и составили $960 за тонну. Аналогичная ситуация наблюдается на рынке подсолнечника.
Масла в ценовой огонь подливает оживлённый спрос со стороны маслозаводов. Сдержать дальнейший рост цен может укрепление рубля, а также снижение мировых котировок на пальмовое и соевое масла в последние несколько дней.
Кроме того, стабилизирующим фактором может стать улучшение прогноза на отечественный урожай подсолнечника.
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