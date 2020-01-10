Эксперты рассказали, кто может рассчитывать на повышение зарплаты в 2020 году
В наступившем году зарплаты в России поднимут сотрудникам, которые работают в сферах ритейла, производства и строительства. Об этом говорят данные исследования, проведённого сервисом «Работа.ру». При этом аналитики отмечают, что рост заработных плат не будет кардинально отличаться от предыдущих лет и составит максимум 9%. Специалисты IT-сферы могут рассчитывать на повышение заработной платы на 12%, отмечает ФедералПресс.
Кстати, ранее НСН писала, что первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил уравнять зарплату депутатов и обычных граждан. Он заявил АГН «Москва», что это было бы хорошим подарком россиянам на Новый год, а также «этичным, моральным поступком». А вот для введения правила поведения чиновников на корпоративах пока нет необходимости.
Ранее с инициативой ввести правила поведения госслужащих на новогодних корпоративах выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. По его мнению, ряд депутатов ведут себя на неформальных мероприятиях недостойно и портят имидж власти
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