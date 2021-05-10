Эксперты предрекли новую волну мирового экономического кризиса

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявили, что в 2025–2026 годах начнётся новый этап мирового экономического кризиса, сообщает Газета.ру.

Согласно прогнозу ЦМАКП, с коронавирусом человечество справится в текущего года, годовой прирост мирового ВВП составит 4%, а стоимость нефти к 2029 году вырастет до 82–85 долларов за баррель.

Вторая версия - структурный кризис. Эсперты ЦМАКП считают, что в этом случае пандемия продлится до конца 2021 года, рост ВВП составит не более 3% в год, а нефть к 2025 году подешевеет до 50–55 долларов за баррель.

В докладе ЦМАКП говорится, что оба сценария не исключают экономический кризис в середине 2020-х годов, однако есть и безкризисный прогноз, при котором падения экономики не ожидается, но экономический рост отсутствует. При этом в консервативном прогнозе говорится, что причиной спада станет долговой кризис в странах Южной Европы и Турции из-за коронавируса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятые руководством страны и правительством меры позволили и позволяют минимизировать негативные последствия пандемического кризиса, сообщает RT. По его словам, последствия этого кризиса переживают все страны.