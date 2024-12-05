Эксперты подвели итоги 19-го Национального рейтинга прозрачности закупок

Торжественное награждение лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок в 2024 году (НРПЗ-2024) состоялось в Торгово-промышленной палате Российской Федерации 5 декабря.

В церемонии участвовали представители государственных структур и ведущие эксперты. Председатель организационного комитета проекта Виктор Симоненко представил в своем выступлении результаты проведенного в рамках НРПЗ-2024 исследования.

В процессе мониторинга специалисты изучили свыше 3,26 млн процедур на общую сумму 12,88 трлн рублей. Эти данные позволили определить основные тренды в сфере закупок, которые проводятся в соответствии с законом № 44-ФЗ.

Симоненко подчеркнул, что проект был создан для правового и экономического анализа российского рынка корпоративных и государственных закупок. «Главная цель этого мониторинга и исследования, на котором он основывается, — сформировать здоровую конкурентную среду и повысить доверие к закупочным процедурам. Отдельно хочется отметить экспертное сообщество отрасли, каждый год оно стремится к повышению качества и прозрачности российской конкуренции», —заявил он.

В ходе анализа был сформирован Рейтинг прозрачности крупнейших государственных заказчиков России. В него вошли 223 организации, в частности, 87 крупнейших муниципальных образований, 85 российских субъектов и 51 крупнейший государственный заказчик федерального уровня. Лидерами стали участники, получившее наивысшую оценку в особой номинации — «Гарантированная прозрачность».

В классе федеральных государственных заказчиков лидерами стали Министерство энергетики Российской Федерации, Федеральная служба по труду и занятости, Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Федеральная налоговая служба.



В классе региональных государственных заказчиков победили город Москва, ХМАО (Югра), Тамбовская область, ЯНАО, Саратовская область, Тюменская область, Чувашская Республика, Смоленская область, Республика Саха (Якутия) и город Севастополь .



Лидерство в классе муниципальных государственных заказчиков принадлежит Южно-Сахалинску, Сургуту, Владивостоку, Краснодару, Хабаровску, Нижнему Новгороду, Сургутскому муниципальному району ХМАО (Югра), Смоленску, Симферополю, Челябинску и Ставрополю.



