Экспертная комиссия рассмотрела рекомендации по применению ТИМ в Москве

Экспертная комиссия по инновационным технологиям и техническим решениям на заседании в департаменте градостроительной политики Москвы рассмотрела методические рекомендации по применению технологий информационного моделирования (ТИМ). Об этом сообщает пресс-служба департамента.

«Представители более 10 профильных органов исполнительной власти и организаций ... рассмотрели вопросы, касающиеся методических рекомендаций по применению ТИМ, а также включению в строительный каталог новой инновационной продукции», – указали в ведомстве.

Разработанные по заказу департамента рекомендации по применению ТИМ на объектах капитального строительства поспособствуют более эффективному и комплексному применению этих технологий. Документ рекомендовали для практического применения всем профильными организациям стройкомплекса.

Также участники заседания рассмотрели термоструктурные самонесущие панели системы «Радослав» от компании ООО «НВА-СтройГрупп». На встрече отметили высокие технические показатели, конкурентную стоимость, соответствие продукции нормативным требованиям по безопасности. Эксперты указали на возможность применения панелей для устройства перегородок, в качестве перекрытий, несущих и ограждающих конструкций и приняли решение о включении панелей в реестр инноваций Московского территориального строительного каталога (МТСК).

В МТСК содержится информация о более чем 5,3 тыс. единиц продукции строительного назначения и 1,9 тыс. производителей строительной продукции.

