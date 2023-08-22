Экспертная комиссия рассмотрела рекомендации по применению ТИМ в Москве
Экспертная комиссия по инновационным технологиям и техническим решениям на заседании в департаменте градостроительной политики Москвы рассмотрела методические рекомендации по применению технологий информационного моделирования (ТИМ). Об этом сообщает пресс-служба департамента.
«Представители более 10 профильных органов исполнительной власти и организаций ... рассмотрели вопросы, касающиеся методических рекомендаций по применению ТИМ, а также включению в строительный каталог новой инновационной продукции», – указали в ведомстве.
Разработанные по заказу департамента рекомендации по применению ТИМ на объектах капитального строительства поспособствуют более эффективному и комплексному применению этих технологий. Документ рекомендовали для практического применения всем профильными организациям стройкомплекса.
Также участники заседания рассмотрели термоструктурные самонесущие панели системы «Радослав» от компании ООО «НВА-СтройГрупп». На встрече отметили высокие технические показатели, конкурентную стоимость, соответствие продукции нормативным требованиям по безопасности. Эксперты указали на возможность применения панелей для устройства перегородок, в качестве перекрытий, несущих и ограждающих конструкций и приняли решение о включении панелей в реестр инноваций Московского территориального строительного каталога (МТСК).
В МТСК содержится информация о более чем 5,3 тыс. единиц продукции строительного назначения и 1,9 тыс. производителей строительной продукции.
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