Экспертиза цен в системе госзакупок сэкономила Москве 9 млрд рублей с начала года
Экономия средств в Москве благодаря экспертизе начальной максимальной цены договоров, заключаемых для нужд заказчиков в системе государственных закупок, только с января по апрель составила около 9 млрд рублей. Об этом сообщила глава столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Только за три первых месяца года выдано свыше 940 заключений. Заявленная сумма закупок составила более 327 миллиардов рублей», – отметила она.
Экспертиза цен, согласно законодательству, проводится с целью экономии бюджетных средств.
В столице её проводят специалисты департамента экономической политики и развития города совместно с Аналитическим центром Москвы, за исключением отдельных видов контрактов, среди них - договоры по текущему ремонту, благоустройству, сносу зданий и ремонтно-реставрационным работам и некоторые другие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru