Экспертиза цен в системе госзакупок сэкономила Москве 9 млрд рублей с начала года

«Только за три первых месяца года выдано свыше 940 заключений. Заявленная сумма закупок составила более 327 миллиардов рублей», – отметила она.

Экспертиза цен, согласно законодательству, проводится с целью экономии бюджетных средств.

В столице её проводят специалисты департамента экономической политики и развития города совместно с Аналитическим центром Москвы, за исключением отдельных видов контрактов, среди них - договоры по текущему ремонту, благоустройству, сносу зданий и ремонтно-реставрационным работам и некоторые другие.

