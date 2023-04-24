Экспертиза цен в системе госзакупок сэкономила Москве 9 млрд рублей с начала года

Экономия средств в Москве благодаря экспертизе начальной максимальной цены договоров, заключаемых для нужд заказчиков в системе государственных закупок, только с января по апрель составила около 9 млрд рублей. Об этом сообщила глава столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

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«Только за три первых месяца года выдано свыше 940 заключений. Заявленная сумма закупок составила более 327 миллиардов рублей», – отметила она.

Экспертиза цен, согласно законодательству, проводится с целью экономии бюджетных средств.

В столице её проводят специалисты департамента экономической политики и развития города совместно с Аналитическим центром Москвы, за исключением отдельных видов контрактов, среди них - договоры по текущему ремонту, благоустройству, сносу зданий и ремонтно-реставрационным работам и некоторые другие.

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ФОТО: Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы
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