Эксперт Виноградов: Вкладчикам с доходом более 130 тысяч придется уплатить налог
Россиянам, имеющим вклады с годовым доходом по всем счетам за 2023 год более 130 тысяч рублей, придется до 1 декабря следующего года заплатить налог с полученной сверх лимита суммы. Об этом заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт напомнил, что в 2021 году вступил в силу закон о налогообложении банковских вкладов, превышающих установленный лимит. При этом до 2023-го действовал мораторий на его правоприменение, однако теперь ограничения сняли.
При расчете налога для вкладчиков оценивается общий доход по всем вкладам в различных банках. Необлагаемая сумма зависит от максимальной ключевой ставки Банка России за год, которую умножают на 1 млн рублей и взимают налог с дохода, превышающего эту сумму.
«В настоящий момент максимальная ставка составляет 13 процентов, значит, из общего дохода надо будет вычесть 130 тысяч рублей. Если годовой доход вкладчика по всем банковским счетам окажется ниже этой суммы, то за этот год платить налог не придется», — подчеркнул Виноградов.
Если процентный доход будет больше этой суммы, ставка налога составит 13%, отмечает телеканал «360». При этом от уплаты налога освобождаются доходы по вкладам со ставкой ниже 1% годовых и по счетам эскроу, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
- Группа «Эпидемия» издаст три альбома на виниле
- Пентагон заявил о модернизации ядерной бомбы В61
- Sky: израильские танки двигаются в сторону сектора Газа
- Украинские СМИ: покушение на Олега Царева было операцией СБУ
- Красный Полумесяц: сектор Газа полностью изолирован от мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru