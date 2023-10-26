Эксперт Виноградов: Вкладчикам с доходом более 130 тысяч придется уплатить налог

Эксперт напомнил, что в 2021 году вступил в силу закон о налогообложении банковских вкладов, превышающих установленный лимит. При этом до 2023-го действовал мораторий на его правоприменение, однако теперь ограничения сняли.

При расчете налога для вкладчиков оценивается общий доход по всем вкладам в различных банках. Необлагаемая сумма зависит от максимальной ключевой ставки Банка России за год, которую умножают на 1 млн рублей и взимают налог с дохода, превышающего эту сумму.

«В настоящий момент максимальная ставка составляет 13 процентов, значит, из общего дохода надо будет вычесть 130 тысяч рублей. Если годовой доход вкладчика по всем банковским счетам окажется ниже этой суммы, то за этот год платить налог не придется», — подчеркнул Виноградов.

Если процентный доход будет больше этой суммы, ставка налога составит 13%, отмечает телеканал «360». При этом от уплаты налога освобождаются доходы по вкладам со ставкой ниже 1% годовых и по счетам эскроу, пишет «Свободная пресса».

