Эксперт: В РФ подорожал набор продуктов для блинов
В России стоимость продуктов для приготовления 12 блинов с начинками за год выросла на 35,6%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина.
По его словам, теперь по 30 г сметаны, меда, красной рыбы и красной икры обойдутся россиянам в 480 рублей. При этом раньше этот набор стоил 354 рубля.
Тренин рассказал, что основные продукты, которые нужны для приготовления блинов, подорожали со 117,5 до 136,6 рублей за счет роста цен на сливочное масло и молоко. Между тем, стоимость подсолнечного масла и пшеничной муки выросла на уровне, близком к инфляции, а цена сахара увеличилась лишь на 3%.
Единственным подешевевшим продуктом, добавил эксперт, оказались куриные яйца. Он напомнил, что их пиковая стоимость была зафиксирована в конце 2023 года, но в 2024-м цены на них удалось стабилизировать и даже снизить.
Эксперт подчеркнул, что стоимость блинного набора выросла в основном из-за подорожания начинок. Так, больше всего на это повлиял рост цен на икру, который составил 1,5 раза на фоне снижения вылова лососевых на Дальнем Востоке и роста издержек у производителей. При этом стоимость других начинок для блинов выросла менее существенно. Например, сметана, по словам Тренина, подорожала на 20,5%, рыба лососевых пород — на 15%, а мед — на 8,4%.
Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили НСН, что снижение цен на яйца замедлило рост стоимости блинов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эксперт: В РФ подорожал набор продуктов для блинов
- Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
- «Анора» завоевала три награды на церемонии «Independent Spirit Awards»
- Лента «Мечты» норвежского режиссера выиграла Берлинский кинофестиваль
- Военкор: ВС России ударили «Искандером» по штабу ВСУ в Кривом Роге
- Украинский боксер Усик ушел с арены перед боем россиян Бивола и Бетербиева
- Вильфанд: В марте в европейскую часть РФ могут вернуться морозы
- Израиль остановил обмен заложниками из-за «унизительных церемоний» ХАМАС
- СМИ: В китайской школе введут телесные наказания для учеников
- Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru