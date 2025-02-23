Эксперт: В РФ подорожал набор продуктов для блинов

В России стоимость продуктов для приготовления 12 блинов с начинками за год выросла на 35,6%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина.

По его словам, теперь по 30 г сметаны, меда, красной рыбы и красной икры обойдутся россиянам в 480 рублей. При этом раньше этот набор стоил 354 рубля.

Тренин рассказал, что основные продукты, которые нужны для приготовления блинов, подорожали со 117,5 до 136,6 рублей за счет роста цен на сливочное масло и молоко. Между тем, стоимость подсолнечного масла и пшеничной муки выросла на уровне, близком к инфляции, а цена сахара увеличилась лишь на 3%.