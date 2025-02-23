Эксперт: В РФ подорожал набор продуктов для блинов

В России стоимость продуктов для приготовления 12 блинов с начинками за год выросла на 35,6%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина.

По его словам, теперь по 30 г сметаны, меда, красной рыбы и красной икры обойдутся россиянам в 480 рублей. При этом раньше этот набор стоил 354 рубля.

Тренин рассказал, что основные продукты, которые нужны для приготовления блинов, подорожали со 117,5 до 136,6 рублей за счет роста цен на сливочное масло и молоко. Между тем, стоимость подсолнечного масла и пшеничной муки выросла на уровне, близком к инфляции, а цена сахара увеличилась лишь на 3%.

На Дальнем Востоке резко упали цены на красную икру

Единственным подешевевшим продуктом, добавил эксперт, оказались куриные яйца. Он напомнил, что их пиковая стоимость была зафиксирована в конце 2023 года, но в 2024-м цены на них удалось стабилизировать и даже снизить.

Эксперт подчеркнул, что стоимость блинного набора выросла в основном из-за подорожания начинок. Так, больше всего на это повлиял рост цен на икру, который составил 1,5 раза на фоне снижения вылова лососевых на Дальнем Востоке и роста издержек у производителей. При этом стоимость других начинок для блинов выросла менее существенно. Например, сметана, по словам Тренина, подорожала на 20,5%, рыба лососевых пород — на 15%, а мед — на 8,4%.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили НСН, что снижение цен на яйца замедлило рост стоимости блинов.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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