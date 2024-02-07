Эксперт Стенников: Отрасль такси вошла в кризис и пытается выжить
Цены на такси в России значительно выросли за 2023 год, в разных регионах они увеличились на 25-60%. Об этом сообщает «ФедералПресс».
Как отметил руководитель отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси «Максим» Павел Стенников, цены на услугу балансируются с ситуацией на рынках.
«Они всегда различались в разных субъектах и населенных пунктах в зависимости от имеющегося количества перевозчиков, конкуренции, платежеспособности населения и прочих факторов. Отрасль вошла в кризис и пытается выжить», – указал представитель сервиса.
Среди причин роста цен на такси называют увеличение расходов на ремонт и обслуживание машин, топливо, страхование и кредитование, отток водителей, общую реальную инфляцию. Кроме того, на ситуацию повлиял новый закон, ограничивающий предложение услуг такси и усложняющий работу самозанятых перевозчиков и присоединение новых участников.
По мнению Стенникова, для решения проблемы необходимо увеличить количество перевозчиков, убрав барьеры для входа самозанятых в отрасль. Такие меры позволят сдержать цены или замедлить их рост. Эксперт указал, что по данным на конец января в реестрах перевозчиков числятся лишь 5,6 тысячи самозанятых — 0,2% от всех самозанятых в отрасли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru