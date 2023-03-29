Эксперт спрогнозировал курс рубля в апреле

По его словам, рубль будет стоить в пределах 74-79 единиц к доллару. Эксперт отметил, что исторически апрель — один из самых благоприятных месяцев года для рубля. За последние 16 лет российская национальная валюта в этом месяце 11 раз укреплялась к доллару. Среднее значение - 1,1%.

Васильев также сообщил, что есть вероятность роста продажи юаней, за счет чего может снизиться зависимость рубля от колебаний цен на нефть, что укрепит стабильность российской валюты.

Китайский юань продолжит укрепляться, через 15 лет его доля в международных расчетах составит уже 50%, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в эфире НСН.

