Эксперт сообщил, какой курс рубля может стать равновесным

По его словам, предложение опережает спрос, поскольку экспортеры продолжают продавать 80 процентов валютной выручки на бирже, а также из-за комиссии в 12 процентов за покупку валюты.

Эксперт считает, что реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар, что выгодно для Министерства финансов России.

Французский политолог и экономист Александр дель Валль заявил, что Попытка Вашингтона изолировать Россию может привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня.

