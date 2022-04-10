Эксперт сообщил, какой курс рубля может стать равновесным
Российская национальная валюта укрепляется, поскольку предложение превышает спрос, сообщает «Прайм» со ссылкой на исполнительного директора Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова.
По его словам, предложение опережает спрос, поскольку экспортеры продолжают продавать 80 процентов валютной выручки на бирже, а также из-за комиссии в 12 процентов за покупку валюты.
Эксперт считает, что реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар, что выгодно для Министерства финансов России.
Французский политолог и экономист Александр дель Валль заявил, что Попытка Вашингтона изолировать Россию может привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня.
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