Эксперт: рубль может временно ослабнуть 21 марта

Как заявил директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой, колебания в середине дня могут достичь двух рублей. Это связано с активностью сделок в период расчета фиксинга курса для исполнения квартального фьючерса на пару доллар/рубль.

В подобных условиях рубль был 21 декабря 2023 года, когда упал с 90,9 до 92,75 рублей за доллар.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что у курса рубля нет каких-то там специальных искусственных подпорок, на него влияют фундаментальные факторы.

