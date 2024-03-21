Эксперт: рубль может временно ослабнуть 21 марта
Стало известно о возможном колебании курса рубля на торгах 21 марта, сообщает РБК.
Как заявил директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой, колебания в середине дня могут достичь двух рублей. Это связано с активностью сделок в период расчета фиксинга курса для исполнения квартального фьючерса на пару доллар/рубль.
В подобных условиях рубль был 21 декабря 2023 года, когда упал с 90,9 до 92,75 рублей за доллар.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что у курса рубля нет каких-то там специальных искусственных подпорок, на него влияют фундаментальные факторы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru