Эксперт: рост цен на авиакеросин несет угрозу существованию российских авиакомпаний

«Правительство ничего не делает для того, чтобы сохранить национальные авиаперевозки и национальные авиакомпании», - сказал он.

Сытник уверен, что в России, как нефтедобывающей стране, топливо должно стоить как в Иране. Никаких рациональных причин для роста стоимости авиакеросина он не видит и объясняет его стремлением российских олигархов получить дополнительную прибыль на фоне роста налогов на дивиденды для россиян на Кипре с 5% до 15%.

При этом рост цен на билеты, уверен эксперт, не будет пропорционален росту цен на топливо, ибо авиакомпании имеют долги по лизингу за свои самолеты, кредиты перед банками и зачастую долг перед своими собственными сотрудникам, а потому цена вырастет, так чтобы закрыть все эти долговые дыры, а не только а размер роста стоимости топлива.

Ранее Сытник не исключил, что российские авиакомпании могут начать резкое сокращение персонала в целях экономии в связи с массовой отмены рейсов из-за пандемии коронавируса. По его словам, у некоторых авиаперевозчиков есть запас средств на два-три месяца.

