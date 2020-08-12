Эксперт: рост цен на авиакеросин несет угрозу существованию российских авиакомпаний
По мнению бывшего летного директора «Внуковских авиалиний», заслуженного пилота Юрия Сытника, рост цен на авиатопливо не имеет рациональных причин.
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась в Минтранс РФ из-за резкого увеличения стоимости авиационного керосина на предстоящий период. В августе–сентябре он прибавил по итогам тендеров в цене от 18% до 62% по сравнению с июлем–августом.
Рост цен на авиакеросин несет угрозу существованию российских авиакомпаний, рассказал в эфире НСН бывший летный директор «Внуковских авиалиний», заслуженный пилот Юрий Сытник.
«Правительство ничего не делает для того, чтобы сохранить национальные авиаперевозки и национальные авиакомпании», - сказал он.
Сытник уверен, что в России, как нефтедобывающей стране, топливо должно стоить как в Иране. Никаких рациональных причин для роста стоимости авиакеросина он не видит и объясняет его стремлением российских олигархов получить дополнительную прибыль на фоне роста налогов на дивиденды для россиян на Кипре с 5% до 15%.
При этом рост цен на билеты, уверен эксперт, не будет пропорционален росту цен на топливо, ибо авиакомпании имеют долги по лизингу за свои самолеты, кредиты перед банками и зачастую долг перед своими собственными сотрудникам, а потому цена вырастет, так чтобы закрыть все эти долговые дыры, а не только а размер роста стоимости топлива.
Ранее Сытник не исключил, что российские авиакомпании могут начать резкое сокращение персонала в целях экономии в связи с массовой отмены рейсов из-за пандемии коронавируса. По его словам, у некоторых авиаперевозчиков есть запас средств на два-три месяца.
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