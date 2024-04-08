Эксперт: россияне могут оформить ипотечные каникулы при потере работы

Приостановку выплаты ипотечного кредита можно оформить в случае потери работы или при инвалидности первой или второй групп, рассказал эксперт по недвижимости Игорь Капустин.

Экономист назвал условия востребованности «ипотечных» банковских вкладов

Он обратил внимание, что ипотечные каникулы можно получить максимум на шесть месяцев. По его словам, таким правом могут воспользоваться все граждане, у которых ухудшилось финансовое положение.

Среди таких причин Капустин назвал потерю работы, снижение доходов более чем на 30%, инвалидность первой или второй групп, временную нетрудоспособность и увеличение числа иждивенцев, пишет NEWS.ru.

В конце февраля президент России Владимир Путин подписал закон о возможности для граждан устанавливать самозапрет на получение кредитов. Мера начнет действовать с 1 марта 2025 года, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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