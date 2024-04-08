Эксперт: россияне могут оформить ипотечные каникулы при потере работы

Он обратил внимание, что ипотечные каникулы можно получить максимум на шесть месяцев. По его словам, таким правом могут воспользоваться все граждане, у которых ухудшилось финансовое положение.

Среди таких причин Капустин назвал потерю работы, снижение доходов более чем на 30%, инвалидность первой или второй групп, временную нетрудоспособность и увеличение числа иждивенцев, пишет NEWS.ru.

В конце февраля президент России Владимир Путин подписал закон о возможности для граждан устанавливать самозапрет на получение кредитов. Мера начнет действовать с 1 марта 2025 года, сообщает «Радиоточка НСН».

