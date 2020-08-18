Эксперт: Россия пережила экономический кризис из-за коронавируса лучше, чем страны Запада

«Очевидно, что российская экономика пережила эту волну кризиса лучше, чем экономики США, Канады, Великобритании или страны еврозоны», - сказал Колташов.

Он отметил, что российская экономика после двухмесячного застоя перешла в режим оживления и поэтому у россиян стало немного больше денег. Граждане России активно тратили и продолжают тратить на курортах, это и эффект отложенного спроса привел к улучшению экономической ситуации.

«Это ни в коем случае не означает, что экономическая депрессия закончилась и у нас все замечательно. Мы видим реакцию рубля и его движение вниз, несмотря на повышение мировых цен на нефть. Сейчас много будет зависеть от того, как будет действовать кабинет министров», - добавил эксперт.

Ранее научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин рассказал НСН, что сентябрь 2020 года может стать роковым месяцем для всего мира, в том числе и России, в экономическом плане.

