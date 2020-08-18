Эксперт: Россия пережила экономический кризис из-за коронавируса лучше, чем страны Запада
Российская экономика пережила экономический кризис, связанный с коронавирусом и самоизоляцией, лучше, чем страны еврозоны, Великобритания, США и Канада, рассказал в беседе с НСН руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
По данным отчета, представленного исследовательским холдингом «Ромир», запас «свободных денег» у россиян в июле текущего года вырос с расчетом на среднюю российскую семью на 13,7% в сравнении июнем и составил 28,3 тысячи рублей. Это деньги, оставшиеся после покупки продуктов и товаров повседневного спроса, оплаты услуг ЖКХ, транспорта и прочих статей расходов, отмечает Ura.ru. За год объем свободных денег вырос на 7,2%.
«Очевидно, что российская экономика пережила эту волну кризиса лучше, чем экономики США, Канады, Великобритании или страны еврозоны», - сказал Колташов.
Он отметил, что российская экономика после двухмесячного застоя перешла в режим оживления и поэтому у россиян стало немного больше денег. Граждане России активно тратили и продолжают тратить на курортах, это и эффект отложенного спроса привел к улучшению экономической ситуации.
«Это ни в коем случае не означает, что экономическая депрессия закончилась и у нас все замечательно. Мы видим реакцию рубля и его движение вниз, несмотря на повышение мировых цен на нефть. Сейчас много будет зависеть от того, как будет действовать кабинет министров», - добавил эксперт.
Ранее научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин рассказал НСН, что сентябрь 2020 года может стать роковым месяцем для всего мира, в том числе и России, в экономическом плане.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru