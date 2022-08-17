Эксперт: Реорганизация промзон полностью отвечает целям социально-экономической стратегии Москвы

Комплексное развитие территорий бывших промзон на севере и северо-западе Москвы сбалансирует расположение жилых и социальных объектов, что положительно скажется на экономике города. Об этом заявил независимый экономист Андрей Бархота в беседе с журналистами издания «Эксперт».

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проекты по реорганизации площадок в Тимирязевском районе и Хорошево-Мневниках. Так, в рамках КРТ в Тимирязевском районе запланировано строительство делового центра, в Хорошево-Мневниках — современного жилого квартала. Проекты дадут столице более 3,5 тысячи новых рабочих мест. На создание делового центра выделят около 7 млрд рублей, на проект жилого квартала – свыше 5 млрд рублей. Новые квартиры получат москвичи-участники программы реновации.

Как отметил Бархота, комментируя проекты, промышленные зоны в столице оставались своеобразным белым пятном, и их реорганизация путем реализации градостроительного потенциала и создания новых рабочих мест соответствует целям социально-экономической стратегии города.

«Это позволит сгладить колебания занятости и доходов экономических агентов, поддержав потребительский и инвестиционный спрос. Растущие инвестиции в реновации и жилищное и инфраструктурное строительство имеет максимальный мультипликатор, что в итоге позволит компенсировать возможный спад экономики Москвы в 2022 года, быстро вернувшись к траектории опережающего роста», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов указал, что благодаря проекту «Индустриальные кварталы» бывшие промзоны и неэффективно используемые территории преобразятся в современные пространства. Столичные власти привлекают для этой масштабной работы в том числе операторов – юрлиц, которые были созданы для реализации решений о КРТ.

«Так, оператором одного из участков бывшей промзоны "Южный порт" стало АО "ОЭЗ "Технополис Москва", а бывшей промзоны "Зюзино" на Одесской улице – Московский фонд реновации жилой застройки. В результате преобразования двух этих территорий общей площадью 26 гектаров в городе появятся почти семь тысяч новых рабочих мест. В их развитие вложат около 40 миллиардов рублей», – отметил Ефимов.

