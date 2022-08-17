Эксперт: Реорганизация промзон полностью отвечает целям социально-экономической стратегии Москвы
Комплексное развитие территорий бывших промзон на севере и северо-западе Москвы сбалансирует расположение жилых и социальных объектов, что положительно скажется на экономике города. Об этом заявил независимый экономист Андрей Бархота в беседе с журналистами издания «Эксперт».
Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проекты по реорганизации площадок в Тимирязевском районе и Хорошево-Мневниках. Так, в рамках КРТ в Тимирязевском районе запланировано строительство делового центра, в Хорошево-Мневниках — современного жилого квартала. Проекты дадут столице более 3,5 тысячи новых рабочих мест. На создание делового центра выделят около 7 млрд рублей, на проект жилого квартала – свыше 5 млрд рублей. Новые квартиры получат москвичи-участники программы реновации.
Как отметил Бархота, комментируя проекты, промышленные зоны в столице оставались своеобразным белым пятном, и их реорганизация путем реализации градостроительного потенциала и создания новых рабочих мест соответствует целям социально-экономической стратегии города.
«Это позволит сгладить колебания занятости и доходов экономических агентов, поддержав потребительский и инвестиционный спрос. Растущие инвестиции в реновации и жилищное и инфраструктурное строительство имеет максимальный мультипликатор, что в итоге позволит компенсировать возможный спад экономики Москвы в 2022 года, быстро вернувшись к траектории опережающего роста», — подчеркнул эксперт.
В свою очередь, вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов указал, что благодаря проекту «Индустриальные кварталы» бывшие промзоны и неэффективно используемые территории преобразятся в современные пространства. Столичные власти привлекают для этой масштабной работы в том числе операторов – юрлиц, которые были созданы для реализации решений о КРТ.
«Так, оператором одного из участков бывшей промзоны "Южный порт" стало АО "ОЭЗ "Технополис Москва", а бывшей промзоны "Зюзино" на Одесской улице – Московский фонд реновации жилой застройки. В результате преобразования двух этих территорий общей площадью 26 гектаров в городе появятся почти семь тысяч новых рабочих мест. В их развитие вложат около 40 миллиардов рублей», – отметил Ефимов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+33 106 / сут.
Умерли
383 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+22 680 / сут.
- ФСБ: в Крыму задержаны шесть членов запрещенной в РФ террористической организации
- Названы популярные направления в рамках туристического кешбэка
- «Аэрофлот» начал продажу билетов для пенсионеров по фиксированным ценам
- В Крыму зафиксировали два тлеющих очага после детонации снарядов под Джанкоем
- «Туда-обратно за 50 тысяч»: Названы популярные направления в «бархатный сезон»
- Российское посольство направило Армении ноту из-за обвинений в причастности к взрыву в Ереване
- СМИ: задержан замглавы правительства Ленинградской области Сергей Харлашкин
- В РСТ указали на подорожание отелей в Сочи на 19%
- Регулятор ФРГ: Запасов газа без поставок из России хватит на 2,5 месяца
- Вице-президент РСТ назвал средний чек по перелетам в Турцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru