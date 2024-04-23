Эксперт: Реновация сделает проживание в Академическом районе Москвы еще комфортнее
В Москве продолжается программа реновации в Академическом районе, сообщает мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
В реновацию в Академическом районе включены 19 домов. При этом среди 3 тысячи участников программы уже получили новые квартиры. В данный момент в районе завершается строительство ещё одного жилого дома.
По словам архитектора и основателя архитектурной компании «Прогресс» Петра Анурина, реновация - один из наиболее позитивных процессов в жилом строительстве за последние годы.
«Реновация - один из наиболее позитивных процессов в жилом строительстве за последние годы. Район Академический уже отличался комфортной и экологичной средой. Реновация выводит эту часть города на новый уровень не только на макроуровне, таком как просторные дворы и красивые здания, в которых на первых этажах теперь можно арендовать помещение под офис, но и в части удобства жизни в важных мелочах вроде контроля энергоресурсов или пандусов для колясок», - заявил он.
Ранее мэр Москвы сообщал, что более 160 тысяч человек начали переселяться в новые квартиры, построенные в городе по программе реновации. Более 136 тысяч горожан уже стали новоселами, еще около 25 тысяч человек оформляют документы или занимаются переездом. В 2024 году под заселение было передано 18 домов и построено еще три новостройки.
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