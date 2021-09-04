Эксперт рассказал об изменениях в правилах выплаты пенсий в России

Перерасчет пенсий для неработающих пенсионеров с 2022 года будет производиться автоматически, подавать заявления для получения социальных доплат до прожиточного минимума не придется. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством «Прайм».

Пенсии и социальные доплаты будут начисляться автоматически за два года до выхода на пенсию безработным, которые не могут официально трудоустроиться, и гражданам с ограниченными возможностями в случае наступления пенсионного возраста. Кроме того, автоматом начислят доплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности при трудовом стаже от 30 лет.

«Со следующего года граждане, проживавшие в сельской местности не менее 30 календарных лет, смогут получать надбавки в размере 25% к фиксированной выплате», — сообщила Финогенова.

При этом факт проживания в сельской местности важен только на момент назначения пенсии, получателю необязательно проживать на этой территории. Для потерявших надбавку в связи с переездом выплаты будут восстановлены.

Также со следующего года мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 40 лет на портале госуслуг станет доступна информация о состоянии пенсионного счета, предполагаемом размере пенсии, накопленных баллах.

