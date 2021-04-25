Эксперт рассказал о сценарии, при котором доллар будет стоить 100 рублей

По его словам, для реализации такого сценария должно совпасть сразу несколько условий, что не исключено в нынешних реалиях. Среди них эксперт перечислил реальный вооруженный конфликт на Донбассе, максимально жесткие американские санкции, а также ограничительные меры ЕС в отношении ближайшего круга президента России Владимира Путина вплоть до заморозки счетов, имущества и аннулирования виз, проблемы с оппозиционером Алексеем Навальным, падение цен на нефть и обвал рынков.

Кричевский отметил, что даже два из этих факторов могут ослабить рубль на 10 процентов.

Американские власти намерены добиться, чтобы доллар стоил 125 рублей, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на финансового и биржевого аналитика Степана Демура.

По его словам, Вашингтон имеет «весьма опосредованное отношение» к динамике российской национальной валюты, но преследуют намеченные цели, согласно которым, сначала доллар будет стоить «87 рублей, потом по 95, а там уже 125 и дальше».

