Эксперт рассказал о сценарии, при котором доллар будет стоить 100 рублей
Стало известно, в каком случае доллар будет стоить 100 рублей, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского.
По его словам, для реализации такого сценария должно совпасть сразу несколько условий, что не исключено в нынешних реалиях. Среди них эксперт перечислил реальный вооруженный конфликт на Донбассе, максимально жесткие американские санкции, а также ограничительные меры ЕС в отношении ближайшего круга президента России Владимира Путина вплоть до заморозки счетов, имущества и аннулирования виз, проблемы с оппозиционером Алексеем Навальным, падение цен на нефть и обвал рынков.
Кричевский отметил, что даже два из этих факторов могут ослабить рубль на 10 процентов.
Американские власти намерены добиться, чтобы доллар стоил 125 рублей, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на финансового и биржевого аналитика Степана Демура.
По его словам, Вашингтон имеет «весьма опосредованное отношение» к динамике российской национальной валюты, но преследуют намеченные цели, согласно которым, сначала доллар будет стоить «87 рублей, потом по 95, а там уже 125 и дальше».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 828 / сут.
Умерли
108 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 254 / сут.
- Эксперт рассказал о сценарии, при котором доллар будет стоить 100 рублей
- Мясников сообщил об опасности при полном отказе от алкоголя
- Стали известны параметры нового российского модуля для орбитальной станции
- В России предложено отказаться от потребительской корзины
- «Аэрофлот» вернет деньги за билеты на Кипр в связи с локдауном
- «Роскосмос» ведет переговоры о полетах космонавтов на Crew Dragon
- В Гидрометцентре спрогнозировали аномально холодную погоду в центре Европейской России
- В МИД Турции вызван посол США после признания геноцида армян
- Чемезов: Проект сверхзвукового российско-арабского самолета убыточен
- В Турции временно закроют дипведомства США после признания геноцида армян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru