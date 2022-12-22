Доллар на Мосбирже поднялся выше 71 рубля впервые с 29 апреля

Курс доллара к рублю превысил 71 рубль впервые с 29 апреля, следует из данных Московской биржи.

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На открытии торгов в четверг американская валюта прибавила 20,5 копейки и поднялась до 71,2 рубля.

При этом евро поднялся до отметки 76 рублей. Европейская валюта подорожала на торгах на 39,75 копейки.

Накануне доллар взлетел выше 70 рублей впервые с мая, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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