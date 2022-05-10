Эксперт рассказал, как поведет себя доллар против рубля в мае
Серьезного колебания на валютном рынке ждать не стоит до момента отмены обязательной продажи валютной выручки экспортерами и разрешения продавать нерезидентам российские акции, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова.
По его словам, некоторые «покачивания» возможны. Как напомнил эксперт, в последнее время наблюдается ралли доллара к основным валютам, включая японскую иену и китайский юань.
Антонов не исключил возможную коррекцию до 77 рублей за доллар и 81 рубля за евро.
Как сообщалось ранее, к предстоящей осени рубль может стоить 75–82 за доллар.
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