Эксперт рассказал, что может подешеветь из-за усиления рубля

В некоторых секторах российской экономики в настоящее время можно наблюдать падение цен, но пока только в сравнении с теми ценами, которые были в начале марта, сообщает «Прайм» со ссылкой на сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского.

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Речь идет о снижение цен на технику на 20-30 процентов, а также на продукты. Эксперт отметил большую заслугу в этом ФАС, так как цены на те продукты, которые производятся в России и из российского сырья, не могли подорожать в два-три раза без картельного сговора.

Переславский отмечает, что в целом же, с нормализацией обстановки в России, продавцы скорректируют цены в соответствии с актуальным курсом рубля к мировым валютам.

Бензин на автозаправочных станциях в России в последние недели дешевеет, однако в перспективе будет дорожать в пределах инфляции, сообщил ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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ФОТО: РИА Новости
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