Эксперт рассказал, что может подешеветь из-за усиления рубля

Речь идет о снижение цен на технику на 20-30 процентов, а также на продукты. Эксперт отметил большую заслугу в этом ФАС, так как цены на те продукты, которые производятся в России и из российского сырья, не могли подорожать в два-три раза без картельного сговора.

Переславский отмечает, что в целом же, с нормализацией обстановки в России, продавцы скорректируют цены в соответствии с актуальным курсом рубля к мировым валютам.

Бензин на автозаправочных станциях в России в последние недели дешевеет, однако в перспективе будет дорожать в пределах инфляции, сообщил ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

