Эксперт рассказал, что будет с рублем к концу недели
Несмотря на некоторое укрепление рубля, вернуться к июньским уровням в район 50 за доллар ему так и не удалось, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта Михаила Шульгина.
Он напомнил, что по итогам прошлой недели доллар укрепился к рублю на 7,6 процента. Это произошло благодаря налоговому периоду, который уже завершился. Против рубля сыграло увеличение объемов параллельного импорта, и ожидание нового бюджетного правила.
Отмечается, что для дальнейшего ослабления российской национальной валюты важно к концу недели закрепиться выше отметки в 60 за доллар. Шульгина считает, что достичь 65 за доллар маловероятно.
Напомним, при условии сокращения добычи нефти в России на 20% и спада экспорта как минимум на треть, к концу текущего года доллар может подорожать до 77-85 рублей.
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