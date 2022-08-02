Эксперт рассказал, что будет с рублем к концу недели

Несмотря на некоторое укрепление рубля, вернуться к июньским уровням в район 50 за доллар ему так и не удалось, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта Михаила Шульгина.

Раскрыто условие, при котором доллар подорожает до 85 рублей

Он напомнил, что по итогам прошлой недели доллар укрепился к рублю на 7,6 процента. Это произошло благодаря налоговому периоду, который уже завершился. Против рубля сыграло увеличение объемов параллельного импорта, и ожидание нового бюджетного правила.

Отмечается, что для дальнейшего ослабления российской национальной валюты важно к концу недели закрепиться выше отметки в 60 за доллар. Шульгина считает, что достичь 65 за доллар маловероятно.

Напомним, при условии сокращения добычи нефти в России на 20% и спада экспорта как минимум на треть, к концу текущего года доллар может подорожать до 77-85 рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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