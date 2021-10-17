Эксперт рассказал, что будет с рублем к концу года

Серьезные колебания рубля по отношению к доллару и евро маловероятны, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александра Казанского.

Стало известно об угрозах рублю до конца года

По его словам, это связано с тем, что позитивные и негативные факторы уравновешивают друг друга.

«Большинство экспертов сходятся во мнении, что данные факторы будут уравновешивать друг друга до конца года, и отклонения от текущего индикативного уровня курса рубля к доллару и евро очень маловероятны», — сказал эксперт. На пользу национальной валюте идут высокие цены на сырье, быстрое восстановление экономики РФ, жесткая политика Банка России.

При этом на российскую валюту давит усиление санкционной риторики со стороны Вашингтона, а также преобладание операций carry-trade со стороны нерезидентов на российском фондовом рынке.

Ранее стало известно о проблемах, которые грозят рублю до конца 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости
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